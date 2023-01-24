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Чулпан Хаматова намерена заняться благотворительностью в США

Общество
Чулпан Хаматова намерена заняться благотворительностью в США

Бывшая российская актриса Чулпан Хаматова, поняв, что ее талант ни в Европе, ни в США никому не нужен, опять вспомнила о благотворительности. В последнем интервью она заявила, что считает себя недостаточно молодой для сцены и кино, и мечтает заняться благотворительностью, мол никогда и не отрекалась от нее, и сейчас помогает — сотрудничает с фондом Podari.Life, судя по всему, Хаматова надеется все-таки перебраться в более успешную и богатую страну, чем Латвия.

Дело в том, что Gift of Life и Podari.Life — это две организации-партнеры «Подари жизнь». Первая находится в Великобритании, вторая — в США. Судя по словам Хаматовой, она второй уже помогает, а потом и работать будет. Вот только не понятно, если в России она привлекала инвесторов благодаря тому, что была известной актрисой, а как она из будет привлекать в США, где она никому не известна. Там свои амбассадоры есть.

И в том, что Чулпан Хаматова никогда не бросала фонд «Подари жизнь», она лукавит. Актриса вышла из состава учредителей в декабре 2021 года, задолго до побега заграницу.

И чем она может помочь там?

Кстати, актерство она бросить тоже внезапно решила, еще полгода назад рассыпалась в благодарностях Алвису Херманису за то, что взял ее в театр. А сейчас, видимо, поняв, что в латышских театрах много не заработаешь, решила возглавить фонд. И вряд ли бесплатно. Слова Чулпан, что все трубятся там исключительно ради идеи, как-то расходятся с отчетами самого фонда, которые размещены на сайте организации. Например, в декабре прошлого года на содержание фонда 10,95 миллионов рублей, что свыше 10% от всех трат. А в содержание фонда входят и заработные платы. На то же донорство было потрачено в 20 раз меньше.

Напомним, зимой Чулпан Хаматова совершила турне по городам США, где проживает много русскоязычного населения. Для них Чулпан читала стихи Бродского, Цветаевой, но принята была прохладно.
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