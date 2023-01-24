Чулпан Хаматова намерена заняться благотворительностью в США

Кстати, актерство она бросить тоже внезапно решила, еще полгода назад рассыпалась в благодарностях Алвису Херманису за то, что взял ее в театр. А сейчас, видимо, поняв, что в латышских театрах много не заработаешь, решила возглавить фонд. И вряд ли бесплатно. Слова Чулпан, что все трубятся там исключительно ради идеи, как-то расходятся с отчетами самого фонда, которые размещены на сайте организации. Например, в декабре прошлого года на содержание фонда 10,95 миллионов рублей, что свыше 10% от всех трат. А в содержание фонда входят и заработные платы. На то же донорство было потрачено в 20 раз меньше.