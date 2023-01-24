Проблема реставрации зданий, представляющих историческую ценность, особенно остро стоит в Петербурге. Несмотря на это, чиновники Смольного продолжают сокращать расходы на поддержание домов в надлежащем состоянии. Такие действия властей указывают на непонимание команды губернатора Александра Беглова крайне плачевной ситуации с наследием Северной столицы. Руководство не ищет решения проблемы, а продолжает ее игнорировать. В это время здания разрушаются, а город на Неве теряет свой уникальный облик.