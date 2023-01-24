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Прокуратура выясняет обстоятельства обрушения потолка в доходном доме Китнера на Почтамтской

Происшествия
Прокуратура выясняет обстоятельства обрушения потолка в доходном доме Китнера на Почтамтской

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга начала проверку по факту частичного обрушения потолка в доходном доме Китнера. После завершения оперативных мероприятий надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание исторического здания.

Сотрудники правоохранительных органов проверят соблюдение жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, отметили в районном ведомстве.

Проблема реставрации зданий, представляющих историческую ценность, особенно остро стоит в Петербурге. Несмотря на это, чиновники Смольного продолжают сокращать расходы на поддержание домов в надлежащем состоянии. Такие действия властей указывают на непонимание команды губернатора Александра Беглова крайне плачевной ситуации с наследием Северной столицы. Руководство не ищет решения проблемы, а продолжает ее игнорировать. В это время здания разрушаются, а город на Неве теряет свой уникальный облик.

Ранее стало известно, что в доме №1 по Почтамтской улице в центре Петербурга частично обрушился потолок трехкомнатной квартиры. По этому адресу расположен доходный дом С.О. Китнера», построенный в середине XVIII века. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров.
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