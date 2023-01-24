Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал необычное замечание журналисту во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эсватини Тули Дладлой.
Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил одного из корреспондентов за заданный вопрос, после чего в зале ему поаплодировали. Лавров при этом сделал необычное замечание журналисту.
«Ты в первый раз не хлопал, между прочим, я заметил», — сказал министр.
Напомним, Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в южноафриканскую страну 24 января.