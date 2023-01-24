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Лавров сделал необычное замечание журналисту во время пресс-конференции

Политика
Лавров сделал необычное замечание журналисту во время пресс-конференции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал необычное замечание журналисту во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эсватини Тули Дладлой.

Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил одного из корреспондентов за заданный вопрос, после чего в зале ему поаплодировали. Лавров при этом сделал необычное замечание журналисту.

«Ты в первый раз не хлопал, между прочим, я заметил», — сказал министр.

Напомним, Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в южноафриканскую страну 24 января.
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