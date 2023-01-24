Bloomberg: состояние Маска выросло на 10 млрд долларов после показаний в суде

Состояние Илона Маска увеличилось на 10,6 млрд долларов после показаний бизнесмена в суде, передает Bloomberg.
Предпринимателю удалось получить часть ранее утерянного состояния после его показаний в ходе судебного процесса с инвесторами Tesla. Ранее они обвинили его в невыполненном обещании касательно того, чтобы сделать компанию публичной.
В 2018 году Маск дал соответствующее обещание и продавал акции по 420 долларов, в связи с чем они начали расти. Однако Tesla так и не стала публичной, а стоимость акций снизилась, из-за чего акционеры понесли убытки.
На сегодняшний день на счету у Маска находится 145,2 млрд долларов, хотя еще недавно он единоразово потерял 200 млрд долларов.