Политолог Макеева: Эстония подписала себе смертный приговор

Посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live» рассказал о том, что Запад планирует дать Таллину оружие, способное держать под прицелом Санкт-Петербург.
Дипломат считает, что со стороны англосаксов был интерес в создании «антироссийского форпоста» для политического, военного, культурного и экономического давления. Он также отметил активное вооружение Эстонии.
Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в беседе с ФАН считает удивительным наблюдать, как некоторые, особенно постсоветские государства одно за другим ведутся на англосаксонскую пропагандистскую магию и, похоже, верят в то, что англосаксы действительно хотят кому-то помочь. И действительно, пусть и используют в качестве антироссийского плацдарма, но все-таки действуют в рамках интересов конкретной страны. Между тем, мы наблюдаем за тем, как на самом деле эти государства становятся разменными монетами, отмечает Макеева.
Политолог подметила, что, если где-то размещается вооружение подобного рода, это делает маленькую страну мишенью в случае возможного военного конфликта. Не говоря уже о том, что такая милитаризация в определенный момент может действительно спровоцировать военное столкновение:
«Понятно, что возможны провокации, человеческий фактор или сознательные провокации, на которые Россия не сможет не ответить. И война Москвы и Таллинна в этом случае может стать реальностью. Даже если это звучит абсурдно, надо понимать, что при этом от Эстонии ничего не останется».
Сейчас эта страна крайне неблагополучная, с низким уровнем жизни, с фатально низкой рождаемостью, напоминает политолог. Если говорить строго – там все плохо. При минимальном обострении это государство просто исчезнет. И даже не приходится говорить о том, что Эстония превратится в Сомали, потому что там крайне высокая рождаемость, люди достаточно бодрые. Чтобы, пусть в каком-то бандитском, пиратском, чудовищном режиме поддерживать существование своего общества и государства. Об Эстонии этого сказать нельзя, подчеркивает эксперт. Отделившись от Советского Союза и уйдя в одиночное плавание, она подписала себе смертный приговор. И сейчас, ведясь на гегемонию Запада, она просто добивает себя.
Отдельного комментария, как считает Макеева, заслуживает роль англосаксов в мире. Где-то в 19-ом веке появился знаменитый афоризм «англичанка гадит», который не устарел до сих пор. Их дипломатические, пропагандистские, военные козни стоили миру огромного количества жизней, принесли много бед и боли. Мы часто говорим, что США – враг человечества, и это не снимается с повестки дня.
«Но надо помнить, что Штаты являются опасной, но тем не менее дубиной англосаксов, под которыми надо понимать более широкое представление, чем национальное государство Англия. Это некая транснациональная корпорация со своими целями в мире, со своей черной философией, которая стоит за многими чудовищными вещами. Старая ирландская пословица гласит, что, если два соседа дерутся, значит у одного из них накануне ночевал англичанин. Это характерное выражение, которое очень многое отражает. Ирландцев, кстати, англичане продавали в рабство со всеми его "прелестями": наследованием рабского статуса, разлучение семей, а ирландок использовали для насильственного размножения, чтобы получать дорогостоящих рабов», — рассказывает политолог.
И эти люди сейчас учат нас гуманизму и правам человека. Ни одна цивилизация и ни один народ не меняется в своих основах и в своей сути, считает Макеева. То есть, глубинные архетипы, которые лежат в основе народа, его элит и его философии никуда не деваются. В данном случае, речь идет не о простых англичанах, а об одержимых определенными «мессианскими» идеями англосаксонских элитах.
Есть у них идея господствовать по всему миру, отмечает собеседник издания. И за идеей однополярного мира стоят именно англосаксы. Для достижения своих целей они не пожалеют ни своих, ни чужих. Поэтому англосаксонский фактор нужно изгонять отовсюду, где он есть, заявляет политолог. Британское посольство, если и не должно быть изгнано, то хотя бы находиться под максимально предельным контролем спецслужб страны, в которой оно находится. Чтобы, строго говоря, они прекратили «гадить», нести кошмар и разрушения по всему миру, чтобы у них, включая англичан, горела под ногами земля.
США – враг человечества, но англосаксы – те силы, которые за ними стоят, управляют ими и решают, как Вашингтон будет действовать, подытоживает Макеева.
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