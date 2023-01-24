Политолог Макеева: Эстония подписала себе смертный приговор

Есть у них идея господствовать по всему миру, отмечает собеседник издания. И за идеей однополярного мира стоят именно англосаксы. Для достижения своих целей они не пожалеют ни своих, ни чужих. Поэтому англосаксонский фактор нужно изгонять отовсюду, где он есть, заявляет политолог. Британское посольство, если и не должно быть изгнано, то хотя бы находиться под максимально предельным контролем спецслужб страны, в которой оно находится. Чтобы, строго говоря, они прекратили «гадить», нести кошмар и разрушения по всему миру, чтобы у них, включая англичан, горела под ногами земля.