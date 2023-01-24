Концентрация нефтепродуктов в водах керченской реки оказалась превышена более чем в 50 раз

Надзорные органы наконец признали серьезное загрязнение вод реки Мелек-Чесме, протекающей в крымском городе Керчь.
Лабораторные исследования показали превышение концентрации нефтепродуктов в природной воде более чем в 50 раз. Об этом сообщили в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора.
«В результате осмотра установлено наличие радужной пленки с характерным запахом нефтепродуктов, источник загрязнения не установлен. Проведены мероприятия по локализации и ликвидации последствия загрязнения», — говорится в сообщении.
Всю информацию передали в Министерство внутренних дел по Республике Крым, чтобы установить виновных. Также результаты лабораторных проб переданы в региональную прокуратуру.
Министерство экологии Крыма ранее не ответило на вопрос журналистов о причинах загрязнения реки в Керчи. Местные жители заметили странные пятна на воде еще в конце января. Однако масштабы проблемы стали видны полностью, как только сошел лед.