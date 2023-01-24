Политолог Джаралла о перестановках в Киеве: это генетическая болезнь украинской политики

Кадровые перестановки на Украине связаны с внутренней конкуренцией и поручениями от американских кураторов. Таким мнением в беседе с международной редакцией ФАН поделился крымский политолог Владимир Джаралла.
На Украине наблюдается целая череда отставок. В частности, уволен заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко ушли в отставку. Замминистра развития общин Иван Лукеря также покинул свой пост.
При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках. Лидер «незалежной» отметил, что решения приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».
Комментируя события последних дней, Владимир Джаралла напомнил, что ранее на Украине произошел достаточно серьезный процесс зачистки политического и вслед за этим бизнес- и информационного пространства. По его словам, вся власть сосредоточилась в руках Зеленского или, если точнее, «коллективного Зеленского»: то есть тех, кто стоит вокруг украинского лидера.
«Тем не менее осталась генетическая болезнь украинской политики. Как только там избавились от конкурентов, возникли собственные группы влияния внутри окружения Зеленского. Объявленные отставки — это ликвидация группы Кирилла Тимошенко», — объяснил собеседник ФАН.
Эксперт считает, что зачистка вызвана внутренней конкуренцией, в которой проиграл Тимошенко. При этом есть информация, что серия перестановок является прямым распоряжением со стороны западных кураторов.
«Если последняя версия верна, то американцы сделали глобальные выводы касательно украинской политики. Они поняли, что время от времени нужно проредить эти политические джунгли и, соответственно, выбросить кого-то из политики. Убрана группа, которая чем-то вызывала недовольство кураторов. Одновременно дан сигнал остальным касательно того, как нужно себя вести. Таким образом, устанавливается новый виток борьбы друг с другом», — констатировал Владимир Джаралла.
Такой сумбур может свидетельствовать о глубочайшем кризисе в украинской политике. По мнению собеседника ФАН, киевские функционеры находятся на пределе своих возможностей.
«Они пытались говорить о некотором единстве и даже его демонстрировали. Но оказалась, что по-прежнему каждый сам за себя. Самое главное — то, что все они находятся в состоянии паники. У них нет ресурсов. Они видят, что все конструкции сыплются. Впервые за долгое время становится виден финал этого кровавого спектакля. Похоже, мы приближаемся к тому моменту, когда предел сил противника уже будет достигнут», — заключил политолог.
Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высмеяла проведение масштабных кадровых перестановок на Украине. По ее словам, «от поляны осталась полянка», но и ее делят «ненасытные вурдалаки».