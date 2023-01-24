Политолог Джаралла о перестановках в Киеве: это генетическая болезнь украинской политики

Комментируя события последних дней, Владимир Джаралла напомнил, что ранее на Украине произошел достаточно серьезный процесс зачистки политического и вслед за этим бизнес- и информационного пространства. По его словам, вся власть сосредоточилась в руках Зеленского или, если точнее, «коллективного Зеленского»: то есть тех, кто стоит вокруг украинского лидера.