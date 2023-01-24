Кенгуру подрались на глазах у туристов в Австралии и почти разрушили палатку

Два больших кенгуру устроили драку и ввалились в кемпинг туристов. Инцидент произошел на восточном побережье Австралии.
Самцы выясняли отношения, когда на их пути оказалась палатка, в которой спали четверо детей. Видеозапись очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Ни женские крики, ни попытки напугать животных не смогли отвлечь кенгуру от потасовки. Все закончилось только после того, как сильнейший самец одержал победу.
Сообщается, что никто из туристов не пострадал. Напугавшие путешественников животные покинули лагерь.
Серый восточный кенгуру является вторым по величине представителем вида. Длина тела с хвостом составляет от 160 до 280 сантиметров, а масса взрослой особи достигает 90 килограммов.