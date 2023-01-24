События в Донбассе на 15:00 24 января: продвижение под Угледаром, в Мариуполе сменился мэр

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
С начала суток 24 января украинские вооруженные формирования открывали огонь по Донецку, а также Горловке, Иловайску и Владимировке. В Иловайске получили ранения 2 сотрудника локомотивного депо, повреждена железнодорожная инфраструктура. Во Владимировке при обстрелах пострадали 3 мирных жителя, поврежден частный дом.
Министерство обороны РФ в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были поражены подразделения ВСУ на Лиманском (в районе Серебрянки) и Донецком (в районе Северска) направлениях. При этом на Донецком направлении продолжались наступательные действия, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, 2 пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и гаубица «Мста-Б». На Запорожском направлении уничтожено более 25 украинских военных, самоходная гаубица «Акация», 2 гаубицы Д-20 и Д-30, 3 автомобиля.
В районах Бахмута и Новоукраинки поражены пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад вооружения украинских войск. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотник ВСУ в районе Никольского.
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении союзных войск на Угледарском направлении. По его словам, отмечаются успехи в районе Великой Новоселки, в районах Угледара и Павловки ведутся постоянные артиллерийские дуэли. Кроме того, добавил Пушилин, фиксируется продвижение и на Авдеевском направлении, однако ситуация там остается сложной.
Врио главы ДНР также сообщил, что украинское командование отдало войскам приказ удерживать Марьинку несмотря на большие потери. Киев продолжает перебрасывать в этот район живую силу и технику.
С должности руководителя администрации Мариуполя уволен Константин Иващенко. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы региона. Иващенко занимал пост с 6 апреля 2022 года, причина решения не сообщается. Новым мэром назначен Олег Моргун.
Служба безопасности Украины задержала на прифронтовых территориях Донецкой области, контролируемых ВСУ, бывшего сотрудника расформированного спецподразделения полиции «Беркут». Мужчину обвиняют в якобы сборе и передаче информации об украинских войсках. В настоящий момент задержанный находится под стражей.
ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что за минувшие сутки со стороны ВСУ открывали огонь по населенному пункту Золотое, применив реактивную систему залпового огня HIMARS.
Министерство обороны России заявило, что в течение суток были поражены подразделения ВСУ в районе Червоной Дибровы.
Средствами ПВО уничтожены украинские беспилотники в районах Новочервоного и Золотаревки.
И.о. главы администрации Старобельского района Александр Гончаров сообщил новые подробности обстрела Старобельска со стороны ВСУ, который произошел 22 января. По словам Гончарова, целью украинских войск был дом бывшего руководителя администрации Валерия Пахница, который в тот день отмечал свое 70-летие и выход на пенсию. Гончаров отметил, что прилет пришелся по соседнему зданию, в котором на момент атаки никого не было.