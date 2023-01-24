События в Донбассе на 15:00 24 января: продвижение под Угледаром, в Мариуполе сменился мэр

И.о. главы администрации Старобельского района Александр Гончаров сообщил новые подробности обстрела Старобельска со стороны ВСУ, который произошел 22 января. По словам Гончарова, целью украинских войск был дом бывшего руководителя администрации Валерия Пахница, который в тот день отмечал свое 70-летие и выход на пенсию. Гончаров отметил, что прилет пришелся по соседнему зданию, в котором на момент атаки никого не было.