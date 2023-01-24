Адвокат Гавришев оценил шансы Ефремова добиться смены назначенного ему наказания

Как отметил адвокат в беседе с газетой «Известия», при рассмотрении вопроса о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания суд будет опираться на три вещи: на характеристику осужденного о поведении в колонии, на мнение администрации учреждения и позицию лиц, признанных потерпевшими по делу.