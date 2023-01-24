Адвокат Гавришев оценил шансы Ефремова добиться смены назначенного ему наказания

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы и приговоренный к 7,5 года лишения свободы актер театра и кино Михаил Ефремов попросил суд заменить ему наказание принудительными работами. Шансы звезды на успех оценил адвокат Алексей Гавришев.
Как отметил адвокат в беседе с газетой «Известия», при рассмотрении вопроса о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания суд будет опираться на три вещи: на характеристику осужденного о поведении в колонии, на мнение администрации учреждения и позицию лиц, признанных потерпевшими по делу.
«Безусловно, суд должен оценивать обстоятельства в совокупности. Но с учетом известной информации о наличии поощрений, всевозможных благодарностей и отношения к труду у артиста шансы на удовлетворение судом подобного ходатайства велики», — резюмировал адвокат.
Ранее депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков выступил с предложением отправить осужденного актера из колонии в зону СВО.