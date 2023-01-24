Der Spiegel: Шольц должен убедить жителей Германии в правильности поставок танков Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не объясняет свою политику жителям страны. Он практически не общается с немцами и недостаточно внимания уделяет пропаганде, пишет Der Spiegel.
В публикации отмечается, что канцлер придерживается осторожного курса в вопросе поставок танков Украине. Авторы статьи убеждены, что Шольц должен изменить свою позицию и убедить жителей Германии в правильности отправки тяжелых боевых машин украинской армии, передает «ПолитРоссия».
«У правительства также есть возможность убедить население в политике, которую оно считает правильной», – считают журналисты.
Примечательно, что в настоящее время большинство немецких граждан выступают против такого шага со стороны ФРГ. Однако издание убеждено, что Шольц должен заниматься откровенной пропагандой и сделать популярной идею поставок танков Leopard 2 украинской стороне.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что западные страны в скором времени договорятся о поставках танков на Украину, передает RT.