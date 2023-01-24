БЕЗФИЛЬТРОВ с Натальей Шароновой: «Как вы можете не поддерживать своего президента?!»

Проект Федерального агентства новостей #БЕЗФИЛЬТРОВ доказывает — настоящих патриотов в России много. В каждом выпуске ведущий Антон Беккужев встречается с известными личностями, которые всецело поддерживают Россию и специальную военную операцию. В этом выпуске своей историей делится модель и блогер Наталья Шаронова.
В интервью Антону Беккужеву она рассказал о своей работе на Украине в качестве модели и участии несколько лет назад в киевском конкурсе красоты. По словам девушки, этот отрезок жизни запомнился не с лучшей стороны: ей пришлось столкнуться с многочисленными кознями со стороны украинских коллег по подиуму.
«От местных девочек мне не было никакого приветствия. Я привыкла, что, приезжая на конкурсы, там есть здоровая конкуренция, но есть дружеские знаки внимания. Там этого не было, но это было не самое страшное. Во время одного из выходов я сделала два шага и поняла, что мне подрезали каблук. Мне пришлось на подиуме снять туфли и пойти босиком», — вспоминает героиня.
Таких подлянок Наталья не встречала больше нигде, хотя участвовала во многих мировых конкурсах красоты. Киевские организаторы тогда отказались проводить расследование и только развели руками. Модель же сумела достойно выкрутиться из досадной ситуации и извлекла для себя урок.
«Вообще, Киев — неплохой город, но я не могу сказать, что там живут добрые люди. Я очень много путешествую, и у меня есть ряд стран, где народ дружелюбный, рад что ты в гостях, где чувствуется теплота. Что касается Украины, я не могу такого сказать», — призналась она.
Когда началась специальная военная операция, Наталья незамедлительно отреагировала в социальных сетях и высказала свою позицию в поддержку России. И это вопреки многочисленному хейту и негативу, который лился от подписчиков и знакомых.
«Мы убьем тебя, убьем твою семью. Была куча угроз», — призналась блогер.
Вы узнаете мнение героини о прошедшем недавно конкурсе «Мисс Вселенная», о сотрудничестве с украинскими звездами и попадании в так называемый черный список за поддержку России. Все подробности — в новом эпизоде проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ.