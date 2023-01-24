БЕЗФИЛЬТРОВ с Натальей Шароновой: «Как вы можете не поддерживать своего президента?!»

В интервью Антону Беккужеву она рассказал о своей работе на Украине в качестве модели и участии несколько лет назад в киевском конкурсе красоты. По словам девушки, этот отрезок жизни запомнился не с лучшей стороны: ей пришлось столкнуться с многочисленными кознями со стороны украинских коллег по подиуму.