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Диетолог Комова заявила, что употребление кофе помогает сбросить лишний вес

Общество
Диетолог Комова заявила, что употребление кофе помогает сбросить лишний вес

Употребление кофе помогает избавиться от лишнего веса. О неожиданном свойстве этого напитка рассказала врач-диетолог Наталья Комова.

Попадая в организм, кофеин усиливает термогенез. При этом процессе производится тепло, которое позволяет сжигать большее количество калорий. Однако важно помнить, что употреблять кофе следует в умеренных количествах, передает издание Express.

«Большие объемы продукта могут привести к раздражительности, головным болям, учащенному сердцебиению, нервозности, бессоннице и мышечному тремору», — рассказала диетолог.

Пользу кофе для похудения доказывает исследование ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения. Они выяснили, что четыре чашки напитка в день действительно уменьшают жировые отложения.
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