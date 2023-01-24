Диетолог Комова заявила, что употребление кофе помогает сбросить лишний вес

Употребление кофе помогает избавиться от лишнего веса. О неожиданном свойстве этого напитка рассказала врач-диетолог Наталья Комова.
Попадая в организм, кофеин усиливает термогенез. При этом процессе производится тепло, которое позволяет сжигать большее количество калорий. Однако важно помнить, что употреблять кофе следует в умеренных количествах, передает издание Express.
«Большие объемы продукта могут привести к раздражительности, головным болям, учащенному сердцебиению, нервозности, бессоннице и мышечному тремору», — рассказала диетолог.
Пользу кофе для похудения доказывает исследование ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения. Они выяснили, что четыре чашки напитка в день действительно уменьшают жировые отложения.