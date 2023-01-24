Рано или поздно, но немецкие танки «Леопард» все же отправятся на Украину

В-третьих, есть и еще одно обстоятельство, препятствующее передаче Берлином танков Киеву. Речь идет об аховом состоянии, в котором находится Бундесвер после десятилетий хронического недофинансирования. О том, в каком печальном состоянии сейчас пребывает германская армия, как ей не хватает всего и вся, в последние годы не писал только ленивый. Пожалуй, Берлин мог бы и дальше продолжать экономить на Бундесвере, если бы не украинский кризис, в условиях которого у ФРГ обострились отношения не только с Россией, но и с Польшей, претендующей на увеличение своего влияния. Напомню, что сейчас именно Польша, а не ФРГ играет роль главного американского плацдарма в Европе. Именно Польшу Вашингтон сейчас накачивает деньгами и оружием, всячески подогревая у Варшавы реваншистские настроения. Важно понимать, что амбициозные устремления польского руководства устремлены не только на восток. Варшава конфликтует с ЕС по вопросу доминирования национального права страны над общеевропейским, требует от Берлина репарации в размере $1,3 трлн за Вторую мировую и наращивает боевой потенциал своей армии такими темпами, которые Бундесверу и не снились. В таких обстоятельствах передача немецких «Леопардов» Киеву начинает выглядеть как откровенный удар по обороноспособности Германии.