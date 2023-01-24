Рано или поздно, но немецкие танки «Леопард» все же отправятся на Украину

У Запада слишком много поставлено на карту, чтобы считаться с интересами какой-то там Германии.
Рано или поздно, но танки «Леопард» все же отправятся на Украину. У Запада слишком много поставлено на карту, чтобы считаться с интересами какой-то там Германии.
Европейская суета вокруг танков
В январе 2023 года вопрос поставок Берлином Киеву основных танков Leopard (прежде всего – Leopard 2) приобрел невиданную остроту. Он вызвал немало споров и подарил аналитикам повод для дискуссии о том, что пресловутое единство стран – членов НАТО на деле, это не более, чем фикция.
Собственно, что произошло.
К началу 2023-го украинская армия понесла в ходе боевых действий чудовищные потери. В том числе - и в бронетехнике. Практически полностью исчерпанные возможности по восполнению в ВСУ данных потерь поставками танков советского производства поставили иностранных «партнеров» Киева перед необходимостью начать отгрузку на Украину танков производства западного. В противном случае ВСУ достаточно быстро остались бы без танков, что стало бы прологом к разгрому армии «Незалежной», крушению киевского режима и краху надежд Запада на обескровливание России путем максимального затягивания украинского кризиса.
Поставки ВСУ танков западного производства становились одним из ключевых факторов дальнейшего выживания киевского режима. Это на Западе понимали все, но первыми начать массовую отгрузку украинской армии танков западного производства никто оказался не готов. Вызвано это было причинами не только технического, но и военного, а также политического характера. В итоге все участники западного «танкового клуба» громко говорили о необходимости скорейшей массовой поставки ВСУ танков западного производства, все кивали друг на друга, но первым распахивать ворота своих танковых парков для Зеленского никто не торопился. Недавнее заседание группы «Рамштайн» лишь подчеркнуло эту тенденцию.
Наибольшим количеством танков, которые можно было бы отправить ВСУ, среди стран – членов НАТО располагали США. Даже без учета более, чем семи сотен танков Abrams, числившихся в 2021 году по данным авторитетного ежегодника The Military Balance в боевом составе U.S. Army, американская армия имела на хранении 3700 «Абрамсов» модификаций M1A1/M1A2. Однако Вашингтон занял выжидательную позицию, предпочитая уступить европейцам сомнительную честь первыми начать отгрузку Украине танков западного производства. Тем самым Вашингтон переложил ответственность за решение «танкового» вопроса на Берлин.
Почему?
Потому что самыми массовыми танками западного производства в Европе являлись выпускавшиеся германским ВПК «Леопарды». Без одобрения со стороны Берлина реэкспорт этих танков Киеву невозможен. По крайней мере – официально невозможен.
Разумеется, наибольшее количество «Леопардов» - в строю и на хранении – находилось на территории Германии. Без согласия канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить часть из этих «панцеров» Киеву тоже не получалось.
Словом, так или иначе, но в январе 2023 года именно стремлением США, Великобритании, Польши, Прибалтики и Украины «вытрясти» из Шольца снятие табу на поставки немецких танков ВСУ, оказалось в фокусе внимания мировой общественности. Неожиданным гюансом интриги вокруг «Леопардов» стало то, что Шольц уперся и отмашку на начало отправки немецких танков Киеву давать не захотел.
Причины неуступчивости Шольца
В качестве причины неуступчивости канцлера ФРГ в «танковом» вопросе обычно называют стремление Шольца избежать дальнейшего втягивания Германии в украинский кризис.
Это для Шольца, действительно, весомая причина придержать «Леопарды». Но она не единственная.
Во-первых, общественное мнение ФРГ отправку немецких танков на Украину, мягко говоря, не одобряет. Согласно недавним опросам, 41% немцев полагает, что правительству не стоит наращивать объемы поставок оружия и военной техники Украине. 26% думает, что Киев и так получил уже слишком много немецкого вооружения. Только 25% граждан ФРГ считает, что Берлин должен увеличить военную помощь, оказываемую Украине.
Шольц, возглавляющий коалиционное правительство, с мнением немецкого большинства не может не считаться.
Во-вторых, одобрение Шольцем оправки немецких танков на Украину даст «зеленый свет» поставкам Киеву «Леопардов» и другими странами НАТО. Это может привести к довольно негативным для предприятий ВПК Германии последствиям. Ведь, как показала практика 2022 года, отдавая военную технику киевскому режиму, значительное количество членов НАТО предпочитает ее заменять техникой не немецкого, а американского производства. Иными словами, отправка Шольцем немецких «Леопардов» Киеву способна аукнуться Берлину потерей значительной доли танкового рынка в Европе, которую «отожмут» те же «Абрамсы». А если «Леопарды» покажут свою несостоятельность на украинском ТВД, тем самым подорвав авторитет германских танкостроителей, то Берлин рискует потерять танковый рынок целиком! Оно Шольцу надо? Ответ, как мне кажется, очевиден.
В-третьих, есть и еще одно обстоятельство, препятствующее передаче Берлином танков Киеву. Речь идет об аховом состоянии, в котором находится Бундесвер после десятилетий хронического недофинансирования. О том, в каком печальном состоянии сейчас пребывает германская армия, как ей не хватает всего и вся, в последние годы не писал только ленивый. Пожалуй, Берлин мог бы и дальше продолжать экономить на Бундесвере, если бы не украинский кризис, в условиях которого у ФРГ обострились отношения не только с Россией, но и с Польшей, претендующей на увеличение своего влияния. Напомню, что сейчас именно Польша, а не ФРГ играет роль главного американского плацдарма в Европе. Именно Польшу Вашингтон сейчас накачивает деньгами и оружием, всячески подогревая у Варшавы реваншистские настроения. Важно понимать, что амбициозные устремления польского руководства устремлены не только на восток. Варшава конфликтует с ЕС по вопросу доминирования национального права страны над общеевропейским, требует от Берлина репарации в размере $1,3 трлн за Вторую мировую и наращивает боевой потенциал своей армии такими темпами, которые Бундесверу и не снились. В таких обстоятельствах передача немецких «Леопардов» Киеву начинает выглядеть как откровенный удар по обороноспособности Германии.
С Германией считаться не станут
Так что же, Шольц не даст отмашку на отгрузку «Леопардов» ВСУ?
Увы, скорее всего, канцлеру придется уступить прессингу Вашингтона и Ко, так что рано или поздно, но «Леопарды» из ФРГ и других стран НАТО на Украину все же отправятся. Слишком многое сейчас у западных бенефициаров постмайданной Украины поставлено на карту, чтобы, фигурально выражаясь, нажимать стоп-кран из-за ущемления интересов какой-то там Германии.