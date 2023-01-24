Обвиненный в домогательстве Дани Алвес сотрудничает с адвокатом Месси

Бывший футболист испанской «Барселоны» Дани Алвес обратился с просьбой о помощи к адвокату игрока «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Дела бразильца теперь будет вести Кристобаль Мартелл, передает Mundo Deportivo.
Специалист является одним из лучших адвокатов по уголовным делам. Мартелл был руководителем защиты интересов семей Месси и бывшего защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля. Кроме этого, адвокат помогал Неймару, который проходил по делу о коррупции при переходе из бразильского «Сантоса» в «Барселону».
Ранее стал известен срок потенциального наказания для Алвеса. Титулованный бразилец может отправиться в колонию на 12 лет за сексуальное домогательство и изнасилование.