Обвиненный в домогательстве Дани Алвес сотрудничает с адвокатом Месси

Специалист является одним из лучших адвокатов по уголовным делам. Мартелл был руководителем защиты интересов семей Месси и бывшего защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля. Кроме этого, адвокат помогал Неймару, который проходил по делу о коррупции при переходе из бразильского «Сантоса» в «Барселону».