Певец Юрий Лоза высказался о конфискации недвижимости звезд в Латвии

Автор-исполнитель песен в жанре бард-рока Юрий Лоза объяснил панику российских артистов, посеянную недавними новостями из Эстонии и Латвии. Как отметил певец разрыв дипломатических связей с этими странами может привести к конфискации имущества россиян.
По словам автора хита «Плот», в течение последних нескольких десятков лет россияне охотно скупали недвижимость в Латвии и Эстонии, а также перевели в местные банки свои капиталы.
«Причем, приобретали жилье, как правило, в самых что ни на есть престижных местах», — отметил он в личном Telegram-канале.
Стоит отметить, что среди владельцев недвижимости в Латвии числятся Игорь Николаев, Аркадий Укупник, Дарья Мороз, Геннадий Хазанов, Леонид Ярмольник и другие знаменитости.