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Певец Юрий Лоза высказался о конфискации недвижимости звезд в Латвии

Общество
Певец Юрий Лоза высказался о конфискации недвижимости звезд в Латвии

Автор-исполнитель песен в жанре бард-рока Юрий Лоза объяснил панику российских артистов, посеянную недавними новостями из Эстонии и Латвии. Как отметил певец разрыв дипломатических связей с этими странами может привести к конфискации имущества россиян.

По словам автора хита «Плот», в течение последних нескольких десятков лет россияне охотно скупали недвижимость в Латвии и Эстонии, а также перевели в местные банки свои капиталы.

«Причем, приобретали жилье, как правило, в самых что ни на есть престижных местах», — отметил он в личном Telegram-канале.

Стоит отметить, что среди владельцев недвижимости в Латвии числятся Игорь Николаев, Аркадий Укупник, Дарья Мороз, Геннадий Хазанов, Леонид Ярмольник и другие знаменитости.
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