МВД возбудило дело после жестокого убийства кота молодыми людьми в Тамбове

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными после публикации в Сети видеозаписи, на котором группа молодых жителей Тамбовской области жестоко убивает кота. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько парней жестоко расправляются с домашним животным. Пользователи резко осудили действия живодеров. В ходе полицейской проверки было установлено, что к инциденту причастны двое 17-летних подростков и двое 18-летних молодых людей. Они употребляли алкоголь, а после начали издеваться над котом и снимать происходящее на камеру смартфона.
«18-летний молодой человек, подозреваемый в совершении преступления, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, также он привлечен к ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков»)», говорится в сообщении полицейских.
Расследование продолжается.