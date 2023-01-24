МВД возбудило дело после жестокого убийства кота молодыми людьми в Тамбове

Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько парней жестоко расправляются с домашним животным. Пользователи резко осудили действия живодеров. В ходе полицейской проверки было установлено, что к инциденту причастны двое 17-летних подростков и двое 18-летних молодых людей. Они употребляли алкоголь, а после начали издеваться над котом и снимать происходящее на камеру смартфона.