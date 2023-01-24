Аналитик Сарапина: Россия и Китай добились масштабного развития в сотрудничестве

Товарооборот РФ и КНР по итогам 2022 года составил 192 млрд долларов, что стало рекордом за всю историю взаимодействия между странами. Примечательно, что достижение показателя в 200 млрд долларов представители государств ставили перед собой к 2024 году, но уже сейчас практически достигли его, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитика Надежду Сарапину.