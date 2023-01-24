Аналитик Сарапина: Россия и Китай добились масштабного развития в сотрудничестве

Товарооборот РФ и КНР по итогам 2022 года составил 192 млрд долларов, что стало рекордом за всю историю взаимодействия между странами. Примечательно, что достижение показателя в 200 млрд долларов представители государств ставили перед собой к 2024 году, но уже сейчас практически достигли его, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитика Надежду Сарапину.
По ее словам, глава КНР Си Цзиньпин предложил увеличить товарооборот до 250 млрд рублей, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что такой показатель вполне реален.
Объем продаж между Россией и Китаем будет расти и дальше. Страны расширяют энергетическую и логистическую инфраструктуру, работают в сфере высоких технологий, продажи нефти и газа, развития арктических проектов, отмечают эксперты.