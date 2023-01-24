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Большинство россиян поддерживают запрет коллекторской деятельности в стране

Общество
Большинство россиян поддерживают запрет коллекторской деятельности в стране

Запрет на работу коллекторов в России поддерживают восемь из десяти жителей, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

С итогами исследования ознакомилась «Газета.Ru». Выяснилось, что законопроект о запрете в России деятельности коллекторских агентств, который внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, одобряют 79% россиян.

Чаще всего законопроект поддерживали жители с опытом кредитования. Опрошенные заявляли, что коллекторы нередко используют «незаконные и полукриминальные методы». Против инициативы выступили только 4% респондентов.

Напомним, в рассматриваемом Госдумой законопроекте идет речь об организациях, которые занимаются возвращением просроченной задолженности. Парламентарии сочли нужным запретить привлекать к этому процессу третьих лиц, который вынуждали бы должников отдавать деньги.
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