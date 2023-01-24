Россельхознадзор выяснил причины гибели диких животных в регионах РФ

В Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам огласили свои выводы.
Как отметили в ведомстве, заметный ущерб фауне российских лесов наносит небрежное использование аграриями токсичных препаратов в ходе организации борьбы с грызунами. Пестициды разбрасываются по земле вместо того, чтобы размещать их в норках вредителей, сообщает Вслух.ru.
В результате от неправильного применения химикатов в Ростовской области сильно пострадали зайцы, в Ставропольском крае жертвами нерадивости аграриев стали серые журавли, в Орловской области произошел массовый мор зайцев и лис, а в Курганской области отравилось множество косуль.