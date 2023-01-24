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Госдума одобрила поправку о публиковании деклараций депутатов без личных данных

Политика
Госдума одобрила поправку о публиковании деклараций депутатов без личных данных

Государственная дума одобрила поправку о публиковании деклараций депутатов без личных данных. Об этом стало известно 24 января.

Декларации о доходах и имуществе депутатов теперь будут содержать лишь обобщенную информацию. Стоит отметить, что сенатор Андрей Клишас также сообщил о рассмотрении Совфедом соответствующего документа не раньше начала февраля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине вносит свою коррективы в подачу деклараций депутатами.
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