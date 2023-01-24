Госдума одобрила поправку о публиковании деклараций депутатов без личных данных

Государственная дума одобрила поправку о публиковании деклараций депутатов без личных данных. Об этом стало известно 24 января.
Декларации о доходах и имуществе депутатов теперь будут содержать лишь обобщенную информацию. Стоит отметить, что сенатор Андрей Клишас также сообщил о рассмотрении Совфедом соответствующего документа не раньше начала февраля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине вносит свою коррективы в подачу деклараций депутатами.