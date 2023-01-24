Гольдин указал на попытку Польши «уколоть» Германию с помощью поставок Киеву танков Leopard

Вопрос о поставках танков Leopard — очередной повод для Варшавы «уколоть» Берлин. Такое мнение высказал русский историк, публицист, преподаватель МАДИ Аркадий Гольдин в беседе с корреспондентом ФАН.
МИД Польши ранее пригрозил Германии международной изоляцией, если немецкие власти не дадут согласия на поставки Киеву танков Leopard. Такое заявление прозвучало от замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика в эфире «Польского радио».
Гольдин подчеркнул, что трения между Варшавой и Берлином ни для кого не являются секретом. Достаточно вспомнить поднятый Польшей в прошлом году вопрос о репарациях за Вторую мировую войну и реакцию Германии на этот демарш.
«Трудно ожидать от Варшавы и Берлина искренней любви с учетом взаимных исторических счетов. Но дело не только в них. ФРГ может рассматриваться как претендент на лидерство в континентальной Европе, а Польша, очевидно, на первенство в Восточной. Соответственно, вот он — конфликт интересов. И вопрос о поставках танков — очередной повод для поляков "уколоть" Германию.
Распадом Евросоюза в обозримом будущем это противостояние не грозит, но любой внутренний конфликт в ЕС и НАТО нам, безусловно, на руку», — заявил Аркадий Гольдин.
Ранее экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов рассказал ФАН, что президента Владимира Зеленского «срывает с катушек» из-за отказа Германии передать танки ВСУ.