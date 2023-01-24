Кабмин Украины уволил Кулебу с должности главы Киевской областной военной администрации

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба столкнулся с увольнением с соответствующего поста. Соответствующее заявление появилось в Сети 24 января.
По данным представителей местных СМИ, такая же участь постигла заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, замминистра развития общин и территорий страны Ивана Лукерю. Кабмин также уволил главу Запорожской ОВА Александра Старуха и руководителя Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла масштабные кадровые перестановки на Украине.