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Кабмин Украины уволил Кулебу с должности главы Киевской областной военной администрации

Политика
Кабмин Украины уволил Кулебу с должности главы Киевской областной военной администрации

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба столкнулся с увольнением с соответствующего поста. Соответствующее заявление появилось в Сети 24 января.

По данным представителей местных СМИ, такая же участь постигла заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, замминистра развития общин и территорий страны Ивана Лукерю. Кабмин также уволил главу Запорожской ОВА Александра Старуха и руководителя Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла масштабные кадровые перестановки на Украине.
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