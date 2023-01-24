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Токаев переназначил Ашимбаева спикером верхней палаты парламента

Политика
Токаев переназначил Ашимбаева спикером верхней палаты парламента

Спикер верхней палаты казахстанского парламента Маулен Ашимбаев продолжит выполнять обязанности на своем посту. Такая информация была обнародована 24 января.

Как стало известно, глава казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев указом прекратил полномочия нескольких членов сената, в том числе и Ашимбаева. Соответствующие сведения опубликовала пресс-служба президента.

«Указом главы государства прекращены полномочия следующих депутатов Сената парламента Республики Казахстан: Ашимбаева Маулена Сагатханулы <…>», — говорится в указе.

После чего Токаев подписал другой документ, согласно которому парламентариями назначены ряд других политиков. При этом Ашимбаев будет вновь исполнять обязанности спикера верхней палаты.
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