Украинские силовики проводят обыски в Полтавском горсовете

В декабре прошлого года представители СБУ уведомили Мамая о том, что его подозревают в несанкционированном распространении сведений о перемещении украинских войск. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Позднее градоначальник опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал преследование политически мотивированным.