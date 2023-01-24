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Украинские силовики проводят обыски в Полтавском горсовете

Происшествия
Украинские силовики проводят обыски в Полтавском горсовете

Сотрудники службы безопасности Украины нагрянули с обысками горсовет Полтавы. Такие меры связаны с расследованием уголовного дела, связанного с мэром Александром Мамаем, сообщают местные СМИ. Подробности не уточняются.

В декабре прошлого года представители СБУ уведомили Мамая о том, что его подозревают в несанкционированном распространении сведений о перемещении украинских войск. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Позднее градоначальник опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал преследование политически мотивированным.
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