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Вышедший из комы Роман Костомаров смог пообщаться с близкими

Спорт
Вышедший из комы Роман Костомаров смог пообщаться с близкими

Фигурист Роман Костомаров вышел из комы и смог пообщаться с близкими. Поражение легких спортсмена уменьшилось и отек спал.

Доктора внимательно наблюдают за состоянием Костомарова. Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что фигуристу продолжают вводить снотворное, чтобы организм восстанавливался.

О госпитализации спортсмена стало известно 10 января. Костомарова доставили в реанимацию «Коммунарки», где подключили к ЭКМО. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Недавно тренер Татьяна Тарасова сообщила, что фигуриста отключили от аппарата насыщения крови кислородом. Его смогла посетить жена Оксана Домнина.
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