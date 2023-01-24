Вышедший из комы Роман Костомаров смог пообщаться с близкими

Фигурист Роман Костомаров вышел из комы и смог пообщаться с близкими. Поражение легких спортсмена уменьшилось и отек спал.
Доктора внимательно наблюдают за состоянием Костомарова. Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что фигуристу продолжают вводить снотворное, чтобы организм восстанавливался.
О госпитализации спортсмена стало известно 10 января. Костомарова доставили в реанимацию «Коммунарки», где подключили к ЭКМО. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.
Недавно тренер Татьяна Тарасова сообщила, что фигуриста отключили от аппарата насыщения крови кислородом. Его смогла посетить жена Оксана Домнина.