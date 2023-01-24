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Суд в Красноярске на два месяца продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Происшествия
Суд в Красноярске на два месяца продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Решением Центрального районного суда Красноярска срок ареста бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении крупной суммы, был продлен на два месяца. Об этом сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Ранее Митволь заявил, что готов полностью возместить ущерб и заключить досудебное соглашение со следствием. Он был задержан спецслужбами 10 июня прошлого года в московском Внуково. Ему предъявили обвинение в хищении 900 миллионов рублей, которые предназначались для строительства метро в Красноярске.

Вместе с ним по делу проходят проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров
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