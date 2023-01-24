Суд в Красноярске на два месяца продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Ранее Митволь заявил, что готов полностью возместить ущерб и заключить досудебное соглашение со следствием. Он был задержан спецслужбами 10 июня прошлого года в московском Внуково. Ему предъявили обвинение в хищении 900 миллионов рублей, которые предназначались для строительства метро в Красноярске.