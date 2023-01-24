Минобороны: потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях превысили 70 человек

Артиллеристы Западного военного округа поразили позиции 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области. Об этом говорится в отчете Минобороны РФ.
Также российские войска поразили место дислокации 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад украинской армии в Луганской и Донецкой народных областях. Таким образом, ВС РФ удалось за сутки ликвидировать около 70 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Также были выведены из строя две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.