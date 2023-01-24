Минобороны: потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях превысили 70 человек

Также российские войска поразили место дислокации 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад украинской армии в Луганской и Донецкой народных областях. Таким образом, ВС РФ удалось за сутки ликвидировать около 70 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Также были выведены из строя две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.