Накренившуюся от ветра новогоднюю елку убрали с Дворцовой площади Петербурга

Елка на Дворцовой площади устанавливается, чтобы дарить петербуржцам и туристам новогоднее настроение. Однако атмосферу праздника удалось нарушить неубранными от снега улицами. Администрация губернатора Александра Беглова не смогла справиться последствиями непогоды, а город стоял в гигантских пробках в преддверии Нового года.