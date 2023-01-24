Накренившуюся от ветра новогоднюю елку убрали с Дворцовой площади Петербурга

Новогоднюю елку, установленную на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, разобрали рабочие. Такое решение было принято из-за неустойчивости конструкции.
Главное новогоднее дерево Северной столицы накренилось из-за сильного ветра 19 января. В таком состоянии елка представляла опасность для местных жителей и гостей города.
Неизвестно, почему решение о разборе накренившейся конструкции было принято только сейчас. Днем вторника, 24 января, рабочие практически закончили демонтаж сооружения.
Елка на Дворцовой площади устанавливается, чтобы дарить петербуржцам и туристам новогоднее настроение. Однако атмосферу праздника удалось нарушить неубранными от снега улицами. Администрация губернатора Александра Беглова не смогла справиться последствиями непогоды, а город стоял в гигантских пробках в преддверии Нового года.