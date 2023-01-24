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В Оренбуржье за 2022 год выявили 925 нарушений при реализации нацпроектов

Общество
В Оренбуржье за 2022 год выявили 925 нарушений при реализации нацпроектов

Прокуратура Оренбургской области оценила ход реализации национальных проектов в регионе по итогам прошлого года.

По данным ведомства, в ходе прокурорских проверок в 2022 году были обнаружены многочисленные (925) нарушения в сфере национальных проектов. В связи с этим ведомство оформило 29 протестов и внесла 303 представления, сообщает prooren.ru.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли 176 лиц, а к административной – 69 лиц, было объявлено 68 предостережений, в суд передано 139 исковых заявлений. Отмечается, что контроль и сопровождение реализации нацпроектов продолжаются.
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