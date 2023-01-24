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Захарова подняла на смех Киев за масштабные кадровые перестановки

Политика
Захарова подняла на смех Киев за масштабные кадровые перестановки

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подняла на смех киевский режим за проведение масштабных кадровых перестановок. По ее мнению, смысла в этом уже нет.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский снял Кирилла Тимошенко с должности заместителя руководителя его офиса. Также под увольнение попали главы ряда регионов страны.

«На Украине начался очередной "передел поляны". Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные», — написала дипломат.

Соответствующее заявление официальный представитель внешнеполитического ведомства сделала в своем Telegram-канале 24 января.
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