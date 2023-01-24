Захарова подняла на смех Киев за масштабные кадровые перестановки

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подняла на смех киевский режим за проведение масштабных кадровых перестановок. По ее мнению, смысла в этом уже нет.
Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский снял Кирилла Тимошенко с должности заместителя руководителя его офиса. Также под увольнение попали главы ряда регионов страны.
«На Украине начался очередной "передел поляны". Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные», — написала дипломат.
Соответствующее заявление официальный представитель внешнеполитического ведомства сделала в своем Telegram-канале 24 января.