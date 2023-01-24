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Телеведущая Регина Тодоренко полетела в США из-за капризов сына

Шоу-бизнес
Телеведущая Регина Тодоренко полетела в США из-за капризов сына

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что не может отказывать своим детям. Знаменитость полетела в США из-за капризов старшего сына.

Тодоренко рассказала, что уже несколько недель считает себя плохой матерью. Телеведущая готова сделать все, чтобы увидеть улыбки на лицах своих детей. Так она отправилась в США по просьбе старшего сына, который захотел повидаться с подругой.

«Перелеты очень тяжелые — около 25 часов в воздухе. Лететь с двумя детками не так уж и просто. Про цену на билеты я вообще молчу — 50 тысяч долларов», — заявила Тодоренко в социальных сетях.

Она не смогла отказать сыну и купила билеты, потратив на них более 3 миллионов рублей, сообщает «Вечерняя Москва». Телеведущая призналась, что чувствует себя тряпкой.
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