Телеведущая Регина Тодоренко полетела в США из-за капризов сына

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что не может отказывать своим детям. Знаменитость полетела в США из-за капризов старшего сына.
Тодоренко рассказала, что уже несколько недель считает себя плохой матерью. Телеведущая готова сделать все, чтобы увидеть улыбки на лицах своих детей. Так она отправилась в США по просьбе старшего сына, который захотел повидаться с подругой.
«Перелеты очень тяжелые — около 25 часов в воздухе. Лететь с двумя детками не так уж и просто. Про цену на билеты я вообще молчу — 50 тысяч долларов», — заявила Тодоренко в социальных сетях.
Она не смогла отказать сыну и купила билеты, потратив на них более 3 миллионов рублей, сообщает «Вечерняя Москва». Телеведущая призналась, что чувствует себя тряпкой.