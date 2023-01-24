Продюсер Юрий Бардаш раскритиковал новый клип Ивана Дорна

Украинский продюсер и хореограф Юрий Бардаш обрушился с критикой на презентовавшего свой новый музыкальный клип певца Ивана Дорна, «неплохо пританцовывающего в Европке».
По словам продюсера, в своем новом клипе Дорн предстал перед поклонниками в образе эдакого танцующего вприсядку «залихватского казачка». Однако на деле казачком оказался не он, а те, кто не смог последовать его примеру и уехать за границу.
«Ну и куда без комплимента для артиста. Вижу, подтянул хаус-денс, базовый шаг выучил, похвально. Пацанам под Соледаром и Бахмутом понравилось бы, наверное. Но они нам об этом сказать уже не смогут. Может, их матери и жены придут на твой концерт потанцевать, расслабиться, ведь главное — «не надо стесняться»», — написал он в личном Telegram-канале.
Ранее журналистка и блогер Алена Жигалова иронично отреагировала на скандальную выходку певца Валерия Меладзе в Дубае.