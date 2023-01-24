Российские биологи обнаружили отвечающие за восстановление мышц гены

Гены, которые участвуют в регенерации мышц, обнаружили сотрудники Национального научного центра морской биологии ДВО РАН.
Исследование проведено на морских огурцах, которые способны регенерировать внутренние органы и восстанавливаться даже после разрезания на несколько частей. В ходе эксперимента специалисты изучили активность генов в неповрежденной и поврежденной мышце беспозвоночного животного.
Особый интерес вызвали участки ДНК, регулирующие выработку белков для преобразования соединительной ткани. В итоге получился список из 13 генов, которые связаны с регенерацией мышц у голотурий, пишет «Газета.Ru».