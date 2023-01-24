В ФРГ сообщили о получении запроса от Польши касательно поставок танков Leopard 2 Украине

Берлин получил официальный запрос от Варшавы касательно передачи немецких танков Leopard 2 на территорию Украины. Об этом заявил представитель кабинета министров ФРГ.
В интервью РИА Новости он сообщил о сроках рассмотрения польского правительства касательно этого вопроса. По его словам немецкие власти будут рассматривать в срочном порядке это разрешение на реэкспорт.
Напомним, ранее сообщалось, что польское правительство отправило Германии официальный запрос на поставку украинским войскам танков Leopard.