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В ФРГ сообщили о получении запроса от Польши касательно поставок танков Leopard 2 Украине

Армия
В ФРГ сообщили о получении запроса от Польши касательно поставок танков Leopard 2 Украине

Берлин получил официальный запрос от Варшавы касательно передачи немецких танков Leopard 2 на территорию Украины. Об этом заявил представитель кабинета министров ФРГ.

В интервью РИА Новости он сообщил о сроках рассмотрения польского правительства касательно этого вопроса. По его словам немецкие власти будут рассматривать в срочном порядке это разрешение на реэкспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что польское правительство отправило Германии официальный запрос на поставку украинским войскам танков Leopard.
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