Аналитики WP объяснили, почему Украина стремится заполучить немецкие танки Leopard 2

Подчеркивается, что эти танки оснащены современной оптикой и тепловизорами. Они также являются достаточно быстрыми. Кроме этого, Leopard 2 используют стандартные 120-мм натовские боеприпасы, поэтому у Украины не будет проблем с получением снарядов от большинства стран Запада.