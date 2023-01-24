Аналитики WP объяснили, почему Украина стремится заполучить немецкие танки Leopard 2

Украина всеми силами пытается убедить НАТО поставить ей танки Leopard 2. Издание The Washington Post объяснило, почему Киев хочет заполучить именно эти немецкие машины.
В публикации говорится, что эти тяжелые боевые машины являются более совершенными, чем многие танки советской эпохи, которые есть в распоряжении Украины и России.
«Leopard 2 был впервые представлен в 1979 году и с тех пор несколько раз модернизировался», — сказано в статье.
Подчеркивается, что эти танки оснащены современной оптикой и тепловизорами. Они также являются достаточно быстрыми. Кроме этого, Leopard 2 используют стандартные 120-мм натовские боеприпасы, поэтому у Украины не будет проблем с получением снарядов от большинства стран Запада.