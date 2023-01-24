В Дагестане охотник перепутал друга с шакалом и выстрелил ему в голову

Житель Республики Дагестан во время охоты перепутал друга с подбитым шакалом и выстрелил в него из ружья. О случившемся пишет Mash Gor.
Во время охоты на шакалов Магомеду и Нурулле удалось подстрелить одного. Первый вышел из автомобиля, чтобы найти зверя и добить его, а второй поехал вперед. В какой-то момент Магомед заметил за оврагом силуэт и выстрелил в его сторону. Пуля попала прямо в голову приятеля.
В настоящий момент Нуруллу находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.