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В Дагестане охотник перепутал друга с шакалом и выстрелил ему в голову

Происшествия
В Дагестане охотник перепутал друга с шакалом и выстрелил ему в голову

Житель Республики Дагестан во время охоты перепутал друга с подбитым шакалом и выстрелил в него из ружья. О случившемся пишет Mash Gor.

Во время охоты на шакалов Магомеду и Нурулле удалось подстрелить одного. Первый вышел из автомобиля, чтобы найти зверя и добить его, а второй поехал вперед. В какой-то момент Магомед заметил за оврагом силуэт и выстрелил в его сторону. Пуля попала прямо в голову приятеля.

В настоящий момент Нуруллу находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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