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Ученые из России нашли способ тестировать препараты от рака на отдельно выращенной опухоли

Общество
Ученые из России нашли способ тестировать препараты от рака на отдельно выращенной опухоли

Уникальный метод тестирования препаратов от рака на отдельно выращенной опухоли разработали российские ученые из Нейрокампуса на базе РНИМУ имени Пирогова.

Речь идет о специальных биосенсорах на основе флуоресцентных и сенсорных белков. Их не нужно вводить в организм пациента, поскольку достаточно использовать полученные от человека клеточные культуры, пишет «Газета.Ru».

«Например, у пациента с определенным заболеванием можно взять и дифференцировать в культуре стволовые клетки в интересующий тип клеток и уже на этой модели с помощью биосенсоров посмотреть, что с этими клетками не так», — объяснил старший научный сотрудник Дмитрий Билан.

На данный момент исследователям уже удалось выяснить, как меняется кислотно-щелочной баланс в мозге у крыс с первых секунд ишемического инсульта. Ученые надеются, что в будущем биосенсоры получат широкое распространение в медицине.
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