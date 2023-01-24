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Туроператоры зафиксировали двукратный рост популярности поездок в Абхазию среди россиян

Общество
Туроператоры зафиксировали двукратный рост популярности поездок в Абхазию среди россиян

Популярность поездок в Абхазию среди россиян выросла сразу в два раза. Высокий спрос на соответствующие туры отмечается на фоне активных продаж на всех внутренних направлениях.

Утратившие надежду на снятие ограничений авиаперелетов в страны Европы россияне обратили внимание на летний отдых внутри РФ и на близлежащих курортах, пишет «Коммерсантъ».

Лидирующим внутренним направлением в январе, по словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, стала Абхазия. Эксперт обратил внимание, что даже нынешние продажи вдвое превышают уровень прошлого года.

Как уточнил Ромашкин, спрос на поездки в Абхазию существенно вырос на фоне высоких продаж на всех внутренних направлениях, в том числе в Краснодарском крае.
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