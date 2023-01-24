Экс-хавбек «Химок» Глушаков прибыл в расположение «Пари НН» на сборах в Турции

Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков находится в расположении нижегородского «Пари НН». Футболист прибыл на учебно-тренировочные сборы в Турцию.
Данную информацию подтвердил генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов. Глушаков находится на просмотровом контракте с нижегородцами.
«Утром состоялась тренировка в тренажерном зале, вечернее занятие пройдет на футбольном поле. К «Пари НН» присоединился опытнейший полузащитник Денис Глушаков», — цитирует специалиста РИА Новости.
Напомним, Глушаков является победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) в составе московского «Спартака». Полузащитник выиграл золотую медаль вместе с красно-белыми в сезоне 2016/2017.