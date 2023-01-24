Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Айсберг размером с Петербург откололся от шельфового ледника в Антарктиде

Общество
Айсберг размером с Петербург откололся от шельфового ледника в Антарктиде

Айсберг площадью 1550 квадратных километров откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде. Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании.

Площадь айсберга практически сопоставима с территорией Санкт-Петербурга. На леднике, откуда откололся гигантский кусок льда, расположена исследовательская станция Halley.

Более десяти лет назад ученые обнаружили там крупные трещины. Позже одна из них начала стремительно расти, увеличиваясь на километр в сутки.

Сейчас исследователи наблюдают за состоянием ледника. Они также отслеживают траекторию движения айсберга. Это уже второй гигантский кусок льда, который откололся в этом месте за минувшие два года.
антарктида айсберг ледник
Военкоры ФАН
Лучшие в аду