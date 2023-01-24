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Euronews: США гарантировали Сербии поддержку в обмен на присоединение к санкциям против России

Политика
Euronews: США гарантировали Сербии поддержку в обмен на присоединение к санкциям против России

Американская сторона может оказать Сербии поддержку в обмен на присоединение к санкциям против России. Об этом информирует телеканал Euronews со ссылкой на заявление специального посланника США Габриэля Эскобара.

Дипломат отметил, что Белграду не стоит отставать от европейских стран в вопросе ограничительных мер, направленных против Москвы.

«Перед Сербией стоит важный выбор. Сербы могут сделать его и сигнализировать об этом введенными против России санкциями», — передает слова Эскобара Euronews.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с испанским изданием El Mundo выразил уверенность, что введение дальнейших рестрикций против России будет сопровождаться рядом трудностей.
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