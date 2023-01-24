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Армия ЦАР отразила нападение боевиков на населенный пункт Белоко

Весь мир
Армия ЦАР отразила нападение боевиков на населенный пункт Белоко

Банги, 24 января. Подразделения Вооруженных сил ЦАР (FACA) отразили атаку боевиков на деревню Белоко близ границы с Камеруном.

Радикалы совершили нападение на пограничный пункт контроля, чтобы захватить канистры с топливом. Ранее этот груз конфисковали сотрудники таможенной службы республики.

Подразделения армии ЦАР оперативно отреагировали на угрозу и заняли оборону. В ходе перестрелки правительственные войска разгромили отряд боевиков и вынудили их бежать.

ВС республики успешно пресекают атаки радикалов на города и правительственные учреждения страны. Победы стали возможны после начала военно-технического сотрудничества Банги и Москвы.

Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно подготовили личный состав FACA. Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов армия ЦАР стала одной из лучших в Африке.

Ранее премьер-министр республики Феликс Молуа заявил, что страна планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Москвой. Политик уже обсудил перспективы партнерства с представителями оборонного ведомства РФ.
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