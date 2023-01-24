Банги, 24 января. Подразделения Вооруженных сил ЦАР (FACA) отразили атаку боевиков на деревню Белоко близ границы с Камеруном.
Радикалы совершили нападение на пограничный пункт контроля, чтобы захватить канистры с топливом. Ранее этот груз конфисковали сотрудники таможенной службы республики.
Подразделения армии ЦАР оперативно отреагировали на угрозу и заняли оборону. В ходе перестрелки правительственные войска разгромили отряд боевиков и вынудили их бежать.
ВС республики успешно пресекают атаки радикалов на города и правительственные учреждения страны. Победы стали возможны после начала военно-технического сотрудничества Банги и Москвы.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно подготовили личный состав FACA. Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов армия ЦАР стала одной из лучших в Африке.