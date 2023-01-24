Политолог Саймс высоко оценил способность России противостоять коалиции НАТО на Украине

США и их союзники прилагают огромные усилия, чтобы сорвать планы России в рамках спецоперации по демилитаризации Украины, но у Запада нет шансов, заявил американский политолог Дмитрий Саймс.
По его словам, уже нет ничего секретного в том, что все действия ВСУ планируются в Соединенных Штатах. Вашингтон сформировал вокруг Украины коалицию, масштабы которой попросту беспрецедентны. Несмотря на все это, российские военные методично движутся к своим целям.
«Должен сказать, что в этом контексте я преклоняюсь перед тем, что удалось сделать российской армии. Потому что я не знаю в истории примеров создания такой коалиции, как та, которая противостоит сейчас РФ», — сказал эксперт.
Он уточнил, что Россия смогла доказать способность противостоять Североатлантическому альянсу по меньшей мере на равных. В то же время он признал, что политика НАТО вызывает только беспокойство. Эксперт обратил внимание на поставки Киеву артиллерийских систем из США, которые опираются на западную электронную разведку. Такие меры все больше втягивают Запад в противостояние с Россией.
Ранее, как передает RT, российские военные заняли новые рубежи на Запорожском направлении.