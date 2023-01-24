Политолог Саймс высоко оценил способность России противостоять коалиции НАТО на Украине

Он уточнил, что Россия смогла доказать способность противостоять Североатлантическому альянсу по меньшей мере на равных. В то же время он признал, что политика НАТО вызывает только беспокойство. Эксперт обратил внимание на поставки Киеву артиллерийских систем из США, которые опираются на западную электронную разведку. Такие меры все больше втягивают Запад в противостояние с Россией.