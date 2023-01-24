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Советник главы офиса Зеленского Подоляк высказался о череде отставок украинских чиновников

Политика
Советник главы офиса Зеленского Подоляк высказался о череде отставок украинских чиновников

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался о масштабных кадровых перестановках в стране.

Киевский политический деятель подчеркнул, что череда отставок чиновников связана с тем, что киевский режим не закрывает глаза на произошедшие нарушения. Своим мнением Подоляк поделился в своих соцсетях.

«Президент видит и слышит общество. И он напрямую отвечает на ключевой запрос общества — справедливость для всех», — указал он.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил истинную цель масштабных кадровых перестановок на Украине. Киевский режим хочет найти новых людей, способных пожертвовать украинцами ради интересов Запада, объяснил эксперт.
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