Сибирские ветеринары объяснили случаи обескровливания животных и птиц

Так, при проникновении в курятник хорька или колонка, дикий зверек в азарте может убить всех птиц, в то время, когда ему хватило бы крови от одной курицы, заметил ветеринар. На крупных животных, вероятно, нападают волки или сбившиеся в стаи одичавшие собаки. Все вполне объяснимо естественными причинами, а чудес и чупакабры не бывает, добавил Гоппе.