Сибирские ветеринары объяснили случаи обескровливания животных и птиц

Виновными в обескровливании кур и сельскохозяйственных животных могут быть собаки, волки, хорьки и колонки. Об этом рассказал заместитель начальника Управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.
Как пишет информационный портал «Сибкрай.ru», в Новосибирской области участились случаи обнаружения обескровленных животных, которые породили слухи о местной чупакабре. Однако, по словам специалиста, в чупакабру верить не стоит. Скорее всего, подобные инциденты имеют отношение к диким животным, обитающим в дикой природе.
Так, при проникновении в курятник хорька или колонка, дикий зверек в азарте может убить всех птиц, в то время, когда ему хватило бы крови от одной курицы, заметил ветеринар. На крупных животных, вероятно, нападают волки или сбившиеся в стаи одичавшие собаки. Все вполне объяснимо естественными причинами, а чудес и чупакабры не бывает, добавил Гоппе.