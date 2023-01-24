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Заместитель министра развития общин Украины Лукеря подал прошение об отставке

Политика
Заместитель министра развития общин Украины Лукеря подал прошение об отставке

Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря заявил, что хочет уйти в отставку.

О своем решении политик сообщил на своей странице в одной из социальных сетей, приложив фотографию заявления.

«Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, ввиду политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление выпало на эту неделю. К сожалению», — заявил Лукеря.

Ранее в отношении заместителя министра развития общин Украины Василия Лозинского и других подозреваемых было выдвинуто обвинение в получении взятки. Позднее украинский министр инфраструктуры Алексей Кубраков сообщил об увольнении Лозинского.
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