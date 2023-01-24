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Володин призвал обязать депутатов Госдумы уведомлять о заграничных поездках

Политика
Володин призвал обязать депутатов Госдумы уведомлять о заграничных поездках

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обязать депутатов уведомлять о заграничных поездках. Об этом сообщил парламентарий Михаил Матвеев.

По словам российского политика, соответствующее предложение не касается служебных командировок.

«Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России», — отметил Матвеев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Совфед РФ рассмотрит предложение депутатов Госдумы публиковать декларации парламентариев без личных данных.
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