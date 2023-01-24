Володин призвал обязать депутатов Госдумы уведомлять о заграничных поездках

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обязать депутатов уведомлять о заграничных поездках. Об этом сообщил парламентарий Михаил Матвеев.
По словам российского политика, соответствующее предложение не касается служебных командировок.
«Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России», — отметил Матвеев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Совфед РФ рассмотрит предложение депутатов Госдумы публиковать декларации парламентариев без личных данных.