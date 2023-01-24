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Публицист Шахназаров описал сценарий возвращения Урганта в эфир после окончания СВО

Политика
Публицист Шахназаров описал сценарий возвращения Урганта в эфир после окончания СВО

Журналист Иван Ургант, который принял решение никак не комментировать специальную военную операцию России на украинской земле, затаился и ждет подходящего момента, чтобы вновь вернуться на телеэкраны страны со своей программой. Таким образом публицист Михаил Шахназаров описал сценарий возвращения ведущего в эфир после окончания СВО.

Ранее Ургант заявил, что после окончания вооруженного противостояния Москвы и Киева с нетерпением ждет на своем шоу Филиппа Киркорова и других знаменитостей. Украинский конфликт журналист назвал «перерывом» для передачи. Шахназаров жестко обрушился на телеведущего после соответствующего сравнения.

«Наш прилавок на перерыв немножко закрыт. Как вы настрадаетесь, мы откроем свой прилавок и начнем нашу передачу», — таким образом эксперт описал план возвращения Урганта в эфир.

Таким лицам абсолютно безразлична судьба собственной страны, добавил Шахназаров. Своим мнением он поделился в ходе YouTube-шоу «Полный абзац».
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