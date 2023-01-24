Публицист Шахназаров описал сценарий возвращения Урганта в эфир после окончания СВО

Журналист Иван Ургант, который принял решение никак не комментировать специальную военную операцию России на украинской земле, затаился и ждет подходящего момента, чтобы вновь вернуться на телеэкраны страны со своей программой. Таким образом публицист Михаил Шахназаров описал сценарий возвращения ведущего в эфир после окончания СВО.