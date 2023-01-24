Василий Стоякин: Отдых богатых украинцев на фоне спецоперации выглядел очень странно

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Совета национальной безопасности и обороны, запрещающем поездки за границу на отдых для госслужащих, депутатов Рады и правоохранителей. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, этот шаг Банковой следовало предпринять еще в феврале 2022-го.
О запрете выезда на отдых за границу президент Зеленский заявил в традиционном видеообращении 23 января, после чего опубликовал указ на сайте Офиса президента. По его словам, решение касается всех должностных лиц центральной власти, всех уровней местной власти, а также силовиков, депутатов, прокуроров и вообще всех, «кто должен работать на государство и в государстве».
«Хотят отдыхать сейчас — значит, будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся», — заявил он.
Зеленский добавил, что в следующие пять дней правительство Украины должно разработать такой порядок выезда для должностных лиц, чтобы единственным основанием могла быть только служебная командировка. Напомним, на Украине после начала спецоперации РФ регулярно происходили скандалы из-за поездок за границу депутатов и чиновников. Героиней последнего громкого скандала стала пресс-офицер Пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которая опубликовала в соцсетях целый набор своих фотографий из Парижа в элитной одежде. При этом Плантовскую и ранее замечали на отдыхе за границей, пока на Украине шли боевые действия.
И. о. главы Госпогранслужбы Украины Вячеслав Демченко заявил тогда, что будут приняты «соответствующие решения в рамках законодательства».
«По поводу ситуации с нашей военнослужащей могу отметить, что будут приняты решения по поводу дальнейшего прохождения ею службы, и выполнения своих обязанностей», — сказал он.
Демченко добавил, что ему «обидно, что в момент, когда многие пограничники погибают за Украину, есть сотрудники ведомства, которые хвастаются своей роскошной личной жизнью».
Не менее пагубное впечатление на украинцев произвела видеозапись роскошной вечеринки на горнолыжном курорте Куршевель, сделанная в январе 2023-го. На ней группа украинцев веселилась в ресторане под патриотический трек, заказывая шампанское стоимостью в несколько тысяч евро. Позже выяснилось, это было празднование дня рождения блогерши Алины Варакуты, которая и запостила скандальные кадры в Instagram✱. Там же находился ее муж, «теневой» бизнесмен Дмитрий Величко по кличке «Святоха», и семейная пара — «Мисс Украина-2018» Карина Жосан с супругом Сергеем Ошеровским. Последний находится в розыске за мошенничество и является человеком, близким к киевскому депутату-застройщику Вадиму Столару.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, теперь украинские элиты будут вынуждены беспрекословно подчиниться новому запрету на выезд.
«На мой взгляд, со стороны Зеленского было вполне логично запретить сейчас чиновникам и депутатам выезжать на отдых за границу. Потому что выглядит все это немного по-дебильному — одни украинцы гибнут в окопах на востоке, пока другие шикуют в европейских столицах. По сути, вводить такой запрет Банковой нужно было с самого начала спецоперации — в стране идут военные действия, а какие-то непонятные балбесы отдыхают в Куршавелях» Совесть-то надо иметь, в конце концов!» — отметил Стоякин.
По мнению политолога, последние запретительные меры не смогут спровоцировать всплеск недовольства в украинских элитах.
«Да, часть киевских элит привыкла жить весело и хорошо, несмотря на военные действия. Но Банковая призвала их помнить, что в данный момент другая часть этих элит борется за собственное выживание. Недаром в некоторых регионах, вроде Днепропетровска, местные политики тратили огромные деньги на создание отрядов самообороны после начала спецоперации. Они прекрасно понимали — если на их территорию придут россияне, то их самих немедленно посадят, причем надолго, — пояснил Стоякин. — Поэтому я уверен, что подавляющее число украинских элитариев, которые привыкли жить хорошо, отнесутся к такому запрету с пониманием. Ведь при неблагоприятном для нынешних властей Украины раскладе, эти элитарии просто перестанут быть таковыми».
Напомним, на днях глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев внес в Госдуму поправки, согласно которым российским автовладельцам нужно будет заранее бронировать время и дату пересечения границы РФ. Владельцы автомобилей смогут резервировать время и дату через государственную систему электронных перевозочных документов. При не предоставлении всех необходимых документов, госслужбы могут отказать в пересечении границы России. В законопроекте указано, что эти меры затронут как российских, так и иностранных владельцев автотранспорта. Пограничные изменения, в случае их принятия Госдумой, вступят в силу с 1 марта.
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