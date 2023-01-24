Василий Стоякин: Отдых богатых украинцев на фоне спецоперации выглядел очень странно

Не менее пагубное впечатление на украинцев произвела видеозапись роскошной вечеринки на горнолыжном курорте Куршевель, сделанная в январе 2023-го. На ней группа украинцев веселилась в ресторане под патриотический трек, заказывая шампанское стоимостью в несколько тысяч евро. Позже выяснилось, это было празднование дня рождения блогерши Алины Варакуты, которая и запостила скандальные кадры в Instagram✱. Там же находился ее муж, «теневой» бизнесмен Дмитрий Величко по кличке «Святоха», и семейная пара — «Мисс Украина-2018» Карина Жосан с супругом Сергеем Ошеровским. Последний находится в розыске за мошенничество и является человеком, близким к киевскому депутату-застройщику Вадиму Столару.